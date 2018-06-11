وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 من مهربى المهاجرين فى ليبيا

واشنطن أ ش أ

قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 6 أفراد لتهديدهم سلام وأمن واستقرار ليبيا من خلال تورطهم فى تهريب المهاجرين.

وذكرت الوزارة، فى بيان، على موقعها الإلكتروني، أن تهريب المهاجرين أصبح تجارة مربحة فى ليبيا ويغذى عدم الاستقرار من خلال توفير التمويل للمليشيات المسلحة والشبكات الإجرامية.

وقال سيجال ماندلكر، وكيل وزارة الإرهاب والمعلومات المالية: "تقوم وزارة الخزانة باتخاذ إجراءات لمكافحة تهريب المهاجرين وسوء المعاملة من قبل المليشيات والشبكات الإجرامية فى ليبيا الذين يستغلون الضعفاء لتحقيق مكاسبهم المالية الشخصية".

وتشمل قائمة الأفراد إيرمياس جيرماي، ومصعب أبو جريان، وعبدالرحمن ميلاد، ومحمد كرفلاف، وعبدالرزاق فيتوي، وأحمد الدباشي، بموجب الأمر التنفيذى 1372 الذى يستهدف الأعمال التى تهدد السلام والأمن أو استقرار ليبيا.