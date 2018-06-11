هزاع بن زايد: العلاقات بين الإمارات والسعودية فى أزهى عصورها

كتب مصطفى عنبر

قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى،: "إن العلاقات بين الإمارات والمملكة -قيادة وشعبا- فى أزهى عصورها وأجمل تجلياتها".

وكتب "بن زايد" -عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"-: "عام حافل بالإنجازات البهية والتحولات الإيجابية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة والخليج العربي عموما، فمنذ تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد قبل عام، ومسيرة الخير تتواصل وتنمو على المستويات كافة.

ونشر نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبوظبى، صورة لحديث ودي بين ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى.