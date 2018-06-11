"نيكى" يرتفع فى تعاملات ضعيفة وسط ترقب لقمة أمريكا وكوريا الشمالية

رويترز

ارتفع المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين، لكن التعاملات كانت هزيلة مع ترقب المستثمرين لاجتماع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وصعد نيكى 0.5% ليغلق عند 22804.04 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1786.84 نقطة، إلا أن أحجام التداول كانت ضعيفة إذ اقتصرت على 1.1 مليار سهم وهو أدنى مستوى فى أسبوعين.

ويجرى مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون محادثات فى سنغافورة اليوم، فى مسعى لتضييق هوة الخلافات قبل القمة التاريخية بين زعيمى البلدين والتى تهدف لإيجاد سبل لإنهاء المواجهة النووية فى شبه الجزيرة الكورية.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى سنغافورة أمس استعدادا لأول اجتماع مباشر بين زعيمى البلدين اللذين يناصبان بعضهما العداء منذ الحرب الكورية بين 1950 و1953.

وارتفع الدولار 0.5 % إلى 110.04 ين، لترتفع أسهم بعض شركات التصدير مثل هوندا موتور 1.7 % وباناسونيك 1.1%.