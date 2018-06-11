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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:02 م
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نيابة أمن الدولة تقرر تجديد حبس شادى الغزالى حرب 15 يوما

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:11 م
نيابة أمن الدولة تقرر تجديد حبس شادى الغزالى حرب 15 يوما شادى الغزالى حرب
كتبت أمنية الموجى
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، حبس  شادي الغزالي حرب،  15 يوما لاتهامه بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 
 
 
ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

 


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