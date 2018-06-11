نيابة أمن الدولة تقرر تجديد حبس شادى الغزالى حرب 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، حبس شادي الغزالي حرب، 15 يوما لاتهامه بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور .