ننشر نص كلمة وزير الأوقاف فى احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

كتب لؤى على وإسماعيل رفعت

ننشر نص كلمة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، باحتفالية الوزارة بليلة القدر، وإلى نص الكلمة:

"يطيب لى باسمى وباسم السادة الأئمة وجميع علماء الأوقاف والعاملين بها أن أهنئ سيادَتكم سيادةَ الرئيس بالولاية الرئاسية الثانية سائلين الله (عز وجل) أن يجعلها ولاية خير ويمن وبركة، وأن يحقق فيها على أيديكم ما تطمحون إليه من رفعة شأن مصرنا العزيزة ورقيها وتقدمها وتبوئها المكانة التى تليق بها بين مصاف الدول".

كما يطيب لى أن أهنئ سيادتكم والشعب المصرى كله والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها والإنسانية جمعاء بهذه المناسبة الكريمة ليلة القدر : ليلة الرحمة والمغفرة، والسلام والأمان "سَلامٌ هِى حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"، تلك الليلة التى شرفها رب العزة وكرمها بنزول القرآن الكريم فقال سبحانه :" إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ".

والقرآن الكريم هو أصدق الحديث وأحسنه، وأعذبه، وأبلغه، وأفصحه، وأجمله "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا "، " وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا"، ويقول سبحانه : " اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ " , لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالوا : " إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا يَهْدِى إلى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا" , وما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى : " وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ " , حتى انطلق قائلا أشهد أن هذا كلام رب العالمين لا يشبه كلام المخلوقين، وإلا، فمن ذا الذى يأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع، ويأمر السماء أن تقلع عن إنزال الماء فتقلع ؟ إنه رب العالمين ولا أحد سواه.

ومن ثمة تأتى عنايتنا بالقرآن الكريم حفظًا ودراسة وتفسيرًا وفهمًا لمعانيه ومقاصده الكلية القائمة على السماحة واليسر وصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، ولا عبرة بالآراء الشاذة لأصحاب الأفهام السقيمة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون أعناق النصوص لخدمة تفسيراتهم ورؤاهم الأيدلوجية النفعية الضيقة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِى آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِى قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ".

وتتضمن مسابقتنا العالمية للقرآن الكريم التى يشرف أوائلها بتكريم سيادتكم لهم اليوم إلى جانب حفظ القرآن الكريم فهم معانيه ومقاصده الكلية، إذ العبرة ليست بالحفظ وحده، إنما هى فى الفهم الصحيح للقرآن الكريم وصحيح السنة.

ويسرنى أن أقدم لسيادتكم أحدث كتابين من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، الأول : كتاب "حديث الروح" وهو قراءة عصرية لبعض الجوانب الإيمانية، والقيم الأخلاقية والإنسانية، تهدف إلى تقريب المعانى الأخلاقية وترسيخها فى الذاكرة والوجدان، وتسهم فى تحويلها إلى سلوك وواقع حياتى عملى وتطبيقى معيش، مع التركيز على بعض الإنسانيات مثل معاملة الخادم والأجير، والرحمة بالحيوان والجماد، وحق الطريق والمرافق العامة، وأدب الحياة الخاصة.

والكتاب الثانى : كتاب (نعمة الماء)، الذى أعددناه بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، ويقدم تأصيلا علميًّا وشرعيًّا لضوابط استخدام المياه وبيان أهميتها، وأثرها فى بناء الحضارات، وضرورة الحفاظ عليها من خلال : ترشيد استهلاكها، وعدم الاعتداء عليها، أو الإسراف فيها.

ويتناول الكتاب حديثَ القرآنِ الكريم والسنةِ النبويةِ المطهرةِ عن المـاء، وجانبًـا هامـا من حديث الفقهاء عنه، وفيه تأكيد واضح على أن كل نقطة ماء تساوى حياة، كما أنها تساوى مالاً مقومًا، وأن فقدها أو إهدارها يعنى إهدارًا لمقدرات هامة يجب الحفاظ عليها.

كما يضم الكتاب ملحقًا فنيًّا إرشاديًّا تم إعداده بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى عن السلوكيات السلبية التى يجب اجتنابها، والسلوكيات الإيجابية التى ينبغى اتباعها فى التعامل مع الماء.

ونعمل على نشر ذلك على نطاق واسع وتحويله إلى ندوات ومحاضرات وبرامج تدريبية، ولقاءات تثقيفية واسعة فى مختلف أنحاء الجمهورية، بغية الوصول إلى ثقافة مجتمعية رشيدة فى التعامل مع قضية المياه باعتبارها قضية حياتية.

واسمحوا لى سيادة الرئيس أن أشرف بإهداء الكتابين لسيادتكم، وكل عام وسيادتكم بكل بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،