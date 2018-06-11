ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الاثنين

كتبت: دانه الحديدى

ينشر "اليوم السابع" سعر الروبل الروسى، العملة الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى، اليوم الاثنين، تسهيلا على المسافرين إلى روسيا لحضور مباريات بطولة كأس العالم، فى احتساب الفارق بين العملات الثلاث خلال عملية التحويل.

ورغم أن الروبل الروسى ليس من العملات التى تتعامل عليها البنوك المصرية، بحيث سيسمح للمسافرين باصطحاب مبلغ مالى من الدولار الأمريكى أثناء السفر، وتحويله الروبل داخل الأراضى الروسية، بشرط وجود مستندات تثبت السفر كتذكرة الطيران والتأشيرة، إلا أن مقارنة الروبل الروسى بالجنيه المصرى يسهل من احتساب فارق العملة.



وجاء سعر عملة الروبل الروسى مقابل العملة الأمريكية، اليوم الاثنين، كالتالى..

يبلغ سعر الدولار الأمريكى الواحد ، وفقا لسعر العملة الروسية اليوم، 62.22 روبل روسى، فيما يبلغ سعر الروبل الروسى 0.0161 سنت.





وجاء سعر العملة الروسية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، كالتالى..

يبلغ سعر الجنيه المصرى الواحد، وفقا لسعر العملة الروسية عالميا اليوم الإثنين، 3.50 روبل روسيا، فيما تبلغ قيمة الروبل الروسى 0.28 قرش.

ويعد الروبل الروسى من العملات منخفضة القيمة عالميا.