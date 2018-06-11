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نجار يحاول الانتحار بإشعال النار فى نفسه بالمنصورة لخلافات مع نجلى خاله

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:05 م
نجار يحاول الانتحار بإشعال النار فى نفسه بالمنصورة لخلافات مع نجلى خاله اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية ــ شريف الديب
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حاول نجار الانتحار بإشعال النار فى نفسه بعد رفض نجلي خاله إقامته معهما بالمنصورة، وقام بسكب البنزين على نفسه وإشعال النار.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو "إسلام م. ا. س" 24 سنة نجار، ومقيم شارع "محمد فتحى" دائرة القسم  مصاباً بحروق بأماكن متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى بنسبة 95 %  .

بالانتقال وسؤاله قرر قيامه بسكب مادة بترولية "بنزين" وإشعال النيران بنفسه، وذلك خلافات بينه وبين نجلى خاله كل من، "أحمد ع. أ" 26 سنة نجار، وشقيقه " س"، ويقيمان بذات العنوان لرفضهما إقامته معهما بمنزلهما فضلاً على حبس شقيقه المدعو "عادل م. ا" وشهرته عادل الزرو المدرج معلومات جنائية على ذمة القضية رقم 5885/ 2018 جنايات قسم ثان المنصورة "مخدرات"، مما أدى إلى حدوث إصابته  ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، ويشار إلى أن المصاب مدرج معلومات جنائية، وسبق اتهامه فى عدد 4 قضايا،(سرقة، ضرب، شيك، بلطجة) أخرها القضية رقم 23587/2016 جنح القسم " بلطجة " وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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