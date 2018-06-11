نائب وزير المالية: مشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن أولويات الإنفاق فى الدولة وفق توجيهات الرئيس هى فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع الدكتور طارق شوقى مساء اليوم اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية.

ومن جانبه، قال خالد الدستاوى، وكيل وزارة الكهرباء، أن قطاع الطاقة على مستوى العالم يتغير ويتحول لتعدد مصادر الطاقة كالطاقة المتجددة وطاقة الرياح، وهو أمر يحتاج إلى عمالة مدربة تستطيع التعامل ومواكبة هذه التطورات.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة التربية والتعليم فى مدارس المتخصصة كالمدرسة النووية بالضبعة وفى مجال الطاقات المتجددة فى مدرسة بأسوان، مشددًا على أن الوزارة تدعم مبادرة صناع مصر وتدعم شركات القطاع الخاص، لرفع قدرات طلبة التعليم الفنى.