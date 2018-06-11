نائب وزير الزراعة: قواعد مصر لتصدير الخيول تحولنا لأكبر منطقة استثمار للأحصنة

كتب عز النوبى

قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم تصدير 3 من خيول الفروسية إلى الاتحاد الأوروبى عبر ميناء فرانكفوت بألمانيا، تمهيدا لنقل 2 من الخيول إلى بلجيكا والأخير إلى هولندا، ليصل إجمالى صادرات مصر من الخيول العربية وغير العربية لكافة الأغراض سواء خيول الجمال أو الأدب أو السباق إلى 43 حصانا، مؤكدة أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة للاستثمار فى الخيول العربية الأصيلة، فى ظل زيادة الطلب العالمى عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبى بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التى اعتمدتها مصر.

وأضافت "محرز" فى تصريحات صحفية : "مستمرون فى تصدير الخيول المصرية للتصدير لدول الاتحاد الأوربى ، بعد تطبيق قواعد تصدير الخيول لدول الاتحاد الأوروبى بمعرفة إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، موضحة أن القواعد المتعلقة بتصدير الخيول تشمل أن يتم حجر الخيول قبل تصديرها للخارج لمدة 90 يوما قبل تصديرها إلى الخارج، للتأكد من خلوّها من الأمراض التى تمنع التصدير".

وكشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن أن دليل الإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرار الوزارى رقم 888 لسنة 2016، ساهم فى التوسع فى تصدير الخيول لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن القواعد المرتبعة بدليل إجراءات تصدير الخيول، تضمنت استصدار الموافقة التصديرية وإجراءات العمل داخل المحجر المعتمدة، وإجراءات العمل يوم السفر.

وأوضح الدليل أن استصدار الموافقة التصديرية يشمل التقدم بطلب الموافقة على تصدير خيول مسجلة، واستمارة مطابقة المنشأة للضوابط من خلال نموذج معاينة المنشأة المراد التصدير منها، وأن يُرفق بالطلب إقرار من أصحاب المنشأة بفيد بخلوّ الخيول من الأمراض التى تمنع التصدير، كما تشمل الإجراءات فحص ومناظرة الخيول المُعدّة للتصدير وسحب العينات اللازمة وإجراء الفحوصات العملية المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة لذلك على أن يتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول، ومتابعة الحالة الصحية للخيول يوميا داخل المنشأة أو المزرعة، وإصدار شهادة صحية أولية للسماح للخيول بدخول المحجر المعتمد بعد المعاينة عند انتهاء فترة العزل.

وتشمل إجراءات العمل داخل المحجر المعتمد، إجراء الفحص الظاهرى للخيول عند دخول المحجر، وتسجيل الخيول عند دخولها بسجل خاص، ويتم بعدها سحب عينات وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان، مع إجراء متابعة يومية للحاصلة الصحية للخيول داخل المحجر المعتمد، وسحب عينات من الخيول أثناء فترة الحجر طبقا للاشتراطات المطلوبة، ويتم تحليل العينات على نفقة صاحب الخيول.

وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر للخارج، يُصدر الطبيب البيطرى الرسمى الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة الدولى بالعربات المخصصة لذلك، بعد الإفراج عنها، مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.











