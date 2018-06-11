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نائب روسى: بشار الأسد أبلغنا أن الحوار مع الغرب المتغطرس "مستحيل"

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:10 ص
نائب روسى: بشار الأسد أبلغنا أن الحوار مع الغرب المتغطرس "مستحيل" بشار الأسد الرئيس السورى
موسكو أ ش أ
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قال النائب بمجلس الدوما الروسى ديمترى سابلين، الأحد، إن الرئيس السورى بشار الأسد، قال فى اجتماع مع نواب روس إن غطرسة الغرب تجعل الحوار "مستحيلا".

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن سابلين، الذى يرأس وفد الدبلوماسيين الروس ، قوله "لقد أشار الأسد إلى أنه عاش فى الغرب عامين عندما كان شابا وعمل فى مستشفى ورأى كيف هى الحياة هناك ، نحاول إجراء حوار وفهم الآخرين ، عندهم اعتقاد أن تقاليدهم هى الصحيحة والآخرون جميعا مخطئون، الغرب متغطرس ورؤيته للعالم ضيقة وهذا المنهج يجعل الحوار مستحيلا".

وقال النائب الروسى إن الأسد دعا إلى تعزيز العلاقات السياسية والثقافية مع روسيا ، مشيرا إلى أنه خلال العشرين عاما الماضية ظل كثير من الشباب السوريين رهينة للتأثير الغربى ، وفى أوقات معينة عرفوا أشياء عن الولايات المتحدة أكثر مما عرفوه عن بلادهم.

 


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بشار الأسد

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