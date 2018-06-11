video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 12:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

نائب رئيس وزراء إيطاليا: لن نتحول لمخيم لاجئين ويطالب بحملة لغلق الموانئ

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:28 م
نائب رئيس وزراء إيطاليا: لن نتحول لمخيم لاجئين ويطالب بحملة لغلق الموانئ ماتيو سالفينى - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، إن إنقاذ حياة الناس واجب، لكنه شجب تحويل إيطاليا إلى معسكر للاجئين.

 

وكتب سالفينى على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعى اليوم الاثنين: "قبعت قامت سفينة (سى ووتش) التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية وترفع العلم الهولندى، اليوم أيضا قبالة سواحل ليبيا فى انتظار تحميل دفعة أخرى من المهاجرين، بالطبع لإحضارهم إلى إيطاليا".

 

وشدد نائب رئيس الوزراء قائلا: "كفى، إن إنقاذ الأرواح واجب، لكن لا لتحويل إيطاليا إلى مخيم ضخم للاجئين". واختتم النائب قوله بـ "لقد توقفت إيطاليا عن ثنى رأسها وإبداء الطاعة"، وتابع، "لابد من قول لا هذه المرة"، وطالب بشن حملة لغلق الموانئ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليسار الألمانى يدعو لفتح الحدود أمام اللاجئين ويقدم مقترحات مكافحة اللجوء

اتحاد اللاجئين العراقيين: تركيا سلمت 8 لاجئين لجبهة النصرة فى سوريا

ايطاليا

الداخلية الايطالية

المهاجرين فى ايطالية

اللاجئين

اخبار العالم




لا تفوتك
التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة