نائب رئيس وزراء إيطاليا: لن نتحول لمخيم لاجئين ويطالب بحملة لغلق الموانئ

كتب: أحمد علوى

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، إن إنقاذ حياة الناس واجب، لكنه شجب تحويل إيطاليا إلى معسكر للاجئين.

وكتب سالفينى على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعى اليوم الاثنين: "قبعت قامت سفينة (سى ووتش) التابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية وترفع العلم الهولندى، اليوم أيضا قبالة سواحل ليبيا فى انتظار تحميل دفعة أخرى من المهاجرين، بالطبع لإحضارهم إلى إيطاليا".

وشدد نائب رئيس الوزراء قائلا: "كفى، إن إنقاذ الأرواح واجب، لكن لا لتحويل إيطاليا إلى مخيم ضخم للاجئين". واختتم النائب قوله بـ "لقد توقفت إيطاليا عن ثنى رأسها وإبداء الطاعة"، وتابع، "لابد من قول لا هذه المرة"، وطالب بشن حملة لغلق الموانئ.