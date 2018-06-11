موجز الساعة 10.. قرار جمهورى بالعفو عن مسجونين بمناسبة عيد الفطر المبارك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار يحمل رقم 260 لسنة 2018، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن محمد صلاح فى تحسن مستمر ويملك عزيمة وحماس المشاركة، لكن قبل 4 أيام من مباراة أوروجواى لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن إمكانية مشاركته من عدمها.

قال الإعلامى توفيق عكاشة أن برنامجه صاحب أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربى بالكامل وليس فى مصر فقط، موضحا أنه تلقى عرضا بـ24 مليون جنيه فى العام لتقديم برنامج على شاشة قناة النهار ولكنه رفضه قائلا "المسألة بالنسبالى مش مسألة فلوس".

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الإثنين، وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والتى قال فيها "المصريون أبهروا العالم بإنجازاتهم وقدموا الدماء فداء للوطن.. الشعب كان يدا واحدة بمواجهة قوى الشر والظلام".

التقط نجوم منتخبنا الوطنى، اليوم الاثنين، الصور الرسمية لبطولة كأس العالم 2018، التى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

تستعد سنغافورة لاستضافة قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالى كيم جونج أون، حول ترسانة بيونج يانج النووية، وعرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات حية بالفيديو لمقر انعقاد القمة بين الزعيمين.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن الحكومة وضعت على رأس خطتها أثناء تعديل اسعار الكهرباء محدودى الدخل من المواطنين فى إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء حتى 2021.

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر قامت بوضع استراتيجية مائية حتى عام 2050 لمواجهة تحدياتها المائية، ترتكز على أربعة محاور، وهى" تنقية و تحسين نوعية المياه و ترشيد إستخدامات المياه، و تنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة".

ينتظر الجمهور معرفة كيف سينتهى الصراع بين الضابط "سليم الانصارى"- أمير كرارة – وأعدائه، ومع تبقى 4 حلقات فقط على انتهاء عرض المسلسل، وجد سليم الأنصارى نفسه أمام اثنين فقط من الأعداء الذين قرر البحث عنهم والانتقام منه بالقبض عليهم وتسليمهم إلى العدالة، وهما عاكف الجبلاوى"- هيثم أحمد زكى- ومصطفى"-عمرو وهبة- الذى أصبح أمير الجماعة الإرهابية بعد وفاة أميرها السابق "أبو حمزة"- ضياء عبد الخالق.

يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى نتائج إيجابية للغاية فاقت توقعات الخبراء الدوليين، سواء على مستوى المؤشرات الكلية للاقتصاد، أو فيما يتعلق بتجاوب الحكومة مع البرنامج، وتحمل الشعب فى الوقت نفسه لمرارة الإصلاح التى لابد منها.

هذا أمر يدعو إلى الدهشة والتعجب، ففى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن المصرى أعباء الحياة صابرا مجاهدا مجتهدا، ينفق فيه على رفاهية شعوب أخرى ويسهم فى تحسين أحوال معيشتهم وتدعيم صحتهم وتعليمهم ومشروعاتهم التنموية وخططهم الاستثمارية

تحول نجوم المنتخب الوطنى لكرة القدم، لأبطال فى أعين متابعيهم وجمهور الساحرة المستديرة فى مصر، تتبعهم عدسات الكاميرات كافة لمعرفة تفاصيل يومهم، وتشجعيهم ودعمهم فى رحلتهم التاريخية لروسيا لتمثيل مصر والمشاركة فى كأس العالم 2018، بعد غياب 28 عاما عن العرس الكروى، إذ يلقى محبو كرة القدم فى مصر مسئولية على عاتق لاعبى المنتخب لتمثيل مشرف وتحقيق نتائج جيدة فى كأس العالم بروسيا.





التسجيل العقارى ما زال يمثل أحد الإشكاليات التى تواجه القطاع العقارى بمصر فى الداخل والخارج، كما أنه هو السبب الرئيسى فى تراجع نسبة التمويل العقارى داخل مصر، حيث لا تتخطى الـ0.5 % من إجمالى الدخل القومى، رغم أنه يتخطى فى دول عربية قريبة أكثر من 50% من الدخل القومى لها.

الحكومة تعد قانون جديد للتسجيل العقارى

الحكومة سارعت فى إعداد مقترح لقانون جديد للتسجيل العقارى يتضمن كافة الحلول للإشكاليات التى يتضمنها القانون الحالى، حيث من بين المقترحات التى يتضمنها القانون الجديد هو إقدام الدولة على تسجيل مناطق بعينها دون انتظار المواطنين، على أن يتقدم كل مواطن بالأوراق والمستندات التى تثبت ملكيته للوحدة أو العقار لإنهاء عملية التسجيل الخصة بالعقار أو الوحدة التى يتملكها.

وافق مجلس النواب اليوم الإثنين مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعه، فى إطار مناقشته لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وحدد فى هذا الإطار اختصاصاتها، فضلاً عن الضوابط المنظمة لمهنة الصحافة، وآلية تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.





قاد النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، فريق لوس أنجلوس جالاكسي لتحقيق فوزاً كبيراً على حساب ريال سولت ليك بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الأمريكي للمحترفين.

أصيب 8 أطفال على الأقل فى انفجار وقع بمركز تسوق كومسومال فى مدينة إيركوتسك الروسية، ويظهر فى تسجيلات كاميرات المراقبة اللحظات المروعة التى تلت وقوع الانفجار حيث هرع الجميع للهرب.