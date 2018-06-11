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الإثنين، 11 يونيو 2018 10:51 م
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عبر قناة مكلمين..

منسق الحركة المدنية الديمقراطية يعلن رفضهم الحوار مع الدولة

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:20 م
منسق الحركة المدنية الديمقراطية يعلن رفضهم الحوار مع الدولة مذيعو الإخوان الهاربين فى تركيا
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أكد يحيى حسين عبد الهادى، منسق الحركة المدنية الديمقراطية، رفض الحركة الحوار مع الدولة، وذلك من خلال مداخلة مع الإخوانى محمد ناصر بقناة مكملين.

وتظهر علاقة منسق الحركة المدنية الديمقراطية، بجماعة الإخوان وقنواتها الفضائية، من خلال هذا التصريح، كما يكشف عن وجهة نظر الحركة المدنية برفض التواصل وإجراءات حوارات مع الدولة إلا بشروط، مما يظهر توجهات يحيى حسين المناوئة للدولة والذى صرح بها فى مداخلته مع الإخوانى محمد ناصر على قناة مكملين.

وتبرز هذه المداخلة تواصل "يحيى حسين عبد الهادى"، مع جماعة الإخوان الارهابية ومنابرها الاعلامية التى طالما دعمت الإرهاب، وحرضت ضد الدولة ومؤسساتها.

وتؤكد هذه المداخلة على عمق العلاقة بين هذه الحركة وجماعة الاخوان الإرهابية، وإن الاثنين ولدا من رحم واحدة، تعمق لفكرة معادة الدولة المصرية والنيل من استقرارها.


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الاخوان

مكملين

محمد ناصر

الارهاب

جرائم الاخوان

الحركة المدنية الديمقراطية

يحيى حسين عبد الهادى




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