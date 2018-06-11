"مكافحة الأمراض غير المعدية" يرفض حملات الهجوم على مستشفى 57357

كتبت فاطمة خليل

أعلن التحالف المصرى لمكافحة الأمراض غير المعدية رفضه للهجوم عبر وسائل الإعلام على الكيانات العلمية التى تقدم العلاج والبحث العلمى والتوعية بالوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية مثل مستشفى سرطان الأطفال 57357 ومستشفى 500500 والتى حققت نجاحات ملموسة فى مجالها.

وأكد الدكتور عادل السيد، رئيس التحالف المصرى لمكافحة الأمراض غير المعدية، فى بيان صحفى، أهمية اللجوء إلى الجهات القانونية حال معرفة وجود أى مخالفات وتقديم الأدلة التى تثبت وجود هذه المخالفات دون الاعتماد على التشويه فى وسائل الإعلام بدون تقديم الأدلة، فالتحالف ككيان علمى يؤمن بحشد الطاقات والجهود للبناء دون بث الشك فى المجتمع بدون أدلة.

وأضاف لقد لاحظنا فى الآونة الأخيرة وجود هجوم بشكل متكرر على مؤسسات علمية وعلاحية تعمل فى مكافحة مرض خطير مثل السرطان وحققت نجاحات فى سنوات معدودة فى مواجهته وتغيير شكل العمل الطبى المجانى، بالإضافة إلى تقديم الخطط والرؤى علمية التي تفيد عمليات البحث العلمى للسيطرة على المرض ومحاولة منع انتشاره فى المجتمع.

يذكر أن تحالف مكافحة الأمراض غير المعدية مشروع تنسيق جهود المجتمع المدنى فى مصر من أجل دعم جهود الدولة فى تقليل الوفيات والأضرار الناجمة عن انتشار الأمراض غير المعدية مثل القلب والأوعية الدموية والسكر والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى ومسبباتها الرئيسية، والتى يأتى التدخين بكل أنواعه فى مقدمتها مع العوامل الأخرى مثل نقص النشاط البدنى والتغذية غير السليمة.