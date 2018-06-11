مفتى الجمهورية ينعى الدكتور جعفر عبد السلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية

كتب لؤى على

نعى فضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى الجمهورية - الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، الذى وافته المنية صباح اليوم.

وقال مفتى الجمهورية في بيان له: إن الأمة الإسلامية فقدت علمًا بارزًا من أعلام الأزهر الشريف، أفنى عمره فى خدمة الإسلام والمسلمين.

وأضاف: إن الفقيد -رحمه الله- ترك تراثًا علميًّا كبيرًا ضمَّ خلاصة خبراته الطويلة في البحث والتحليل والمقارنة، خاصة في المجال القانوني والشرعي مما وضع حلولًا شرعية لقضايا عديدة.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللأمة الإسلامية، داعيًا الله أن يتغمَّده برحمته ويسكنه فسيح جنته، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.