"مصر للمقاصة": اعتذار 4 مرشحين عن عضوية مجلس إدارة الشركة

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، عن اعتذار 4 مرشحين عن الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وهم نضال عصر، شريف عبد الخالق حشمت، أيمن صبرى عبد الجويد، حسام الدين ممدوح جودت.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، قد أصدر القرار رقم 688 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية برئاسة المستشار القانونى لرئيس الهيئة وعضوية اثنين من رؤساء الإدارات المركزية بها.

وتلقت اللجنة أوراق التظلم بداية من يوم الأحد الماضى ولمدة خمسة أيام عمل، وتنهى أعمالها فى موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم آخر تظلم لها واستيفاء أوراقه.