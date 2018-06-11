مصر للطيران تسير 11 رحلة لنقل المعتمرين لحضور ليلة القدر بالحرمين الشريفين

سيرت شركة مصر للطيران اليوم، الاثنين، 11 رحلة جوية متجهة إلى المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين لحضور ليلة القدر بالحرمين الشريفين.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن الشركة الوطنية سيرت 5 رحلات جوية متجهة إلى مطار المدينة المنورة، و6 رحلات جوية متجهة إلى مطار جدة الدولى بإجمالى 11 رحلة جوية، لنقل أكثر من ألفى معتمر لحضور ليلة القدر.

وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة ستبدأ، غدا الثلاثاء، تكثيف رحلاتها القادمة من المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين فى مرحلة العودة لموسم عمرة، وذلك بعد قيام ليلة القدر بالحرمين الشريفين.