video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 10:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير 11 رحلة لنقل المعتمرين لحضور ليلة القدر بالحرمين الشريفين

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:56 م
مصر للطيران تسير 11 رحلة لنقل المعتمرين لحضور ليلة القدر بالحرمين الشريفين معتمرون - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

سيرت شركة مصر للطيران اليوم، الاثنين، 11 رحلة جوية متجهة إلى المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين لحضور ليلة القدر بالحرمين الشريفين.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن الشركة الوطنية سيرت 5 رحلات جوية متجهة إلى مطار المدينة المنورة، و6 رحلات جوية متجهة إلى مطار جدة الدولى بإجمالى 11 رحلة جوية، لنقل أكثر من ألفى معتمر لحضور ليلة القدر.

 

وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة ستبدأ، غدا الثلاثاء، تكثيف رحلاتها القادمة من المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين فى مرحلة العودة لموسم عمرة، وذلك بعد قيام ليلة القدر بالحرمين الشريفين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير 11 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة لعودة 2100 معتمر

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة