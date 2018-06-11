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الإثنين، 11 يونيو 2018 01:06 م
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مصر للطيران تسير 11 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة لعودة 2100 معتمر

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:03 م
مصر للطيران تسير 11 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة لعودة 2100 معتمر مطار القاهرة
كتب ـ محمود عبد الغنى
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 11 رحلة جوية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران من مطاري جدة والمدينة،  لعودة 2100 معتمر بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك في أول رحلات العودة للمعتمرين.
 
وأفاد مصدر بالمطار، بأن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران يستعد لاستقبال 6 رحلات من مطار جدة على متنها 1230 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 870، بإجمالي 2100 معتمر.
 
وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، وإنهاء كافة الاستعدادات بالصالة الموسمية بالمطار، لسرعة إنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم.
 
كانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة، ستشهد كثافة في التشغيل حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.
 
وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطاري جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية في مرحلة الذهاب.

 


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اخبار المطار

عودة المعتمرين




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