مصرف أبوظبى الإسلامى يمول صفقة الاستحواذ على مبنى "لاتيرال هاوس" فى بريطانيا

كتب: أحمد يعقوب

أعلن مصرف أبوظبى الإسلامى المملكة المتحدة، المملوك بالكامل لمصرف أبوظبى الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية عن انتهائه بنجاح من ترتيب وهيكلة صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 118.2 مليون درهم إماراتى (24 مليون جنيه إسترليني) لصالح أحد عملاء الخدمات المصرفية الخاصة من أبوظبى، لتمويل الاستحواذ على مبنى لاتيرال هاوس التجارى الواقع فى مدينة ليدز البريطانية.

ويعد مبنى لاتيرال هاوس، الذى تم إنشاؤه فى العام 2005 فى قلب مدينة ليدز التى تعتبر من أسرع المدن البريطانية نمواً، أحد المبانى التجارية المرموقة من الفئة (أ)، إذ يوفر 95.317 قدم مربع من المساحات المكتبية المتاحة للتأجير، موزعة على الطابق الأرضى وأربعة طوابق علوية.

وفى معرض تعليقه على الصفقة، قال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية فى مصرف أبوظبى الإسلامى المملكة المتحدة: "نشهد زيادة فى الطلب من عملائنا فى منطقة الخليج ممن يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل أصولاً عقارية ذات عوائد مجزية فى المملكة المتحدة. وفى حين أن جلّ الاستثمارات العقارية طويلة الأمد تتركز فى لندن باعتبارها السوق الأكثر شهرة، فإن المدن الأخرى ومنها ليدز تنمو بوتيرة متسارعة ولديها من فرص الاستثمار العقارى ما يكفل للمستثمرين توليد عوائد مرتفعة. ويمتلك فريق العمل بمصرف أبوظبى الإسلامى المعرفة والخبرة الوافية فى هذه السوق بما يمكنه من تحديد الأصول عالية الجودة، وتقديم المشورة للعملاء حول الفرص العقارية المرتقبة وهيكلة حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وكفاءة".

وأضاف مايسفيلد: "نجح مصرف أبوظبى الإسلامى المملكة المتحدة خلال السنوات الماضية فى ترسيخ مكانته كمزود رائد لحلول التمويل الإسلامى لمجموعة من المستثمرين، سواءً كانوا من الأفراد أو المؤسسات. ونتطلع إلى توسيع نطاق عملياتنا ومجموعة خدماتنا خلال الأعوام المقبلة لتلبية الطلب المتزايد من مستثمرى الشرق الأوسط على العقارات البريطانية".

ويذكر أن مصرف أبوظبى الإسلامى يقدم لعملائه من خلال فريق عمل فرعه فى بريطانيا خدمات استشارية تتماشى مع خطط واحتياجات كل عميل، سواءً فى مجال تمويل العقارات السكنية أو التجارية. وكان المصرف قد أعلن فى وقت سابق من العام الجارى عن ترتيب صفقة تمويل من خلال فرعه فى لندن بلغت قيمتها 159.4 مليون درهم إماراتى (32.3 مليون جنيه إسترليني) للاستحواذ على مبنى "ذا هَبْ" (The Hub)، الواقع فى "مجمع أزتيك ويست للأعمال" فى مدينة بريستول الإنجليزية، لصالح مستثمر خاص من المملكة العربية السعودية.

وسجلت أحجام الاستثمار فى الأسواق الإقليمية الستة الكبرى للمكاتب فى بريطانيا (مانشستر، برمنغهام، إدنبره، غلاسكو، ليدز، وبريستول) عام 2017 أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على عقد من الزمان. وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة "جونز لانغ لاسال" أن قيمة صفقات الاستثمار فى العقارات المكتبية فى الأسواق المذكورة قد بلغت 14.3 مليار درهم (2.9 مليار جنيه إسترليني) فى عام 2017، بزيادة قدرها 49 فى المئة عن عام 2016. وتصدَّرت مانشستر القائمة طيلة السنة، مسجلة استثمارات بقيمة 4.5 مليار درهم (908 ملايين جنيه إسترليني)، لتستأثر بـ30 فى المئة من إجمالى قيمة صفقات سوق المساحات المكتبية فى المملكة المتحدة، تلتها برمنغهام التى حلت ثانياً بصفقات بلغت قيمتها 3.8 مليار درهم (762 مليون جنيه إسترلينى).

ويشار هنا إلى أن مصرف أبوظبى الإسلامى كان قد افتتح مكتباً له فى "وان هايد بارك" بلندن فى شهر مايو عام 2012، وكان أول مصرف إسلامى إماراتى يستلم ترخيصاً لمزاولة أعماله فى المملكة المتحدة. واليوم، تحتضن بريطانيا ستة مصارف تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.