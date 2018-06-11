مصرع عامل صدمه قطار كفر الشيخ الدقهلية أثناء عبوره من أمام محطة شربين

الدقهلية - شريف الديب

لقى عامل مصرعه بعدما صدمه قطار كفر الشيخ الدقهلية، أمام محطة شربين لعبوره من مكان غير مخصص لذلك

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص حال عبوره شريط السكة الحديد ببندر شربين.

وعلى الفور انتقل مأمور المركز، الرائد محمد الأرضى رئيس وحدة مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال عبور المدعو "ماهر أ. ح" 63 سنة عامل، ومقيم قرية "بداوى" دائرة مركز المنصورة، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار رقم (507 ركاب) القادم من مدينة كفر الشيخ باتجاه مدينة شربين، مما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وبسؤال عم المتوفى 73 سنة بالمعاش، ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الوفاة، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة بتر بالساقين، وجرح تهتكى بالذراع الأيمن وأخر بالوجه، ولا توجد شبهة جنائية.

لم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، تحرر عن ذلك المحضر، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن.