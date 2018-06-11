video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع عامل صدمه قطار كفر الشيخ الدقهلية أثناء عبوره من أمام محطة شربين

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:18 م
مصرع عامل صدمه قطار كفر الشيخ الدقهلية أثناء عبوره من أمام محطة شربين جثة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

لقى عامل مصرعه بعدما صدمه قطار كفر الشيخ الدقهلية، أمام محطة شربين لعبوره من مكان غير مخصص لذلك

 

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار بشخص حال عبوره شريط السكة الحديد ببندر شربين.

 

وعلى الفور انتقل مأمور المركز، الرائد محمد الأرضى رئيس وحدة مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال عبور المدعو "ماهر أ. ح" 63 سنة عامل، ومقيم قرية "بداوى" دائرة مركز المنصورة، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار رقم (507 ركاب) القادم من مدينة كفر الشيخ باتجاه مدينة شربين، مما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وبسؤال عم المتوفى 73 سنة بالمعاش، ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الوفاة، وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة بتر بالساقين، وجرح تهتكى بالذراع الأيمن وأخر بالوجه، ولا توجد شبهة جنائية.

 

لم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، تحرر عن ذلك المحضر، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جزار يتخلص من حياته بشنق نفسه داخل محله بالسنبلاوين لمروه بأزمة نفسية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قطار كفر الشيخ

مصرع عامل

مستشفى شربين العام




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة