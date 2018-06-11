مصرع طفلة غرقا فى ترعة الصافى أثناء لهوها أمام منزلها بحوش عيسى

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقيت تلميذة بالمرحلة الابتدائية مصرعها غرقا، بترعة الصافى بقرية الكوم الأخضر، التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بغرق طفلة بمياه ترعة الصافى بقرية الكوم الأخضر بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم إنتشال جثة الطفلة "بسملة ف م" 9 سنوات طالبة ومقيمة بذات القرية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره "عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال والدها "فوزى م ع" 38 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام نجلته باللهو بجوار حافة الترعة المشار إليها أمام منزله، زلت قدماها وسقطت بها وغرقت، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.