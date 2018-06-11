مصرع شاب غرقاً فى ترعة الدير بإسنا قبل الإفطار جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب مصرعه غرقاً فى ترعة الدير بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، خلال الاستحمام في المياة قبل الإفطار، وتم نقل الجثة بعد إخراجها من الترعة إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بغرق الشاب "عماد.ن.ب" 20 سنة من قرية الدير أثناء الاستحمام بترعة الدير، وتم إخراج الجثة من الماء وتحويله إلي الوحدة الصحيه بالدير ومنها لمشرحة مستشفى إسنا المركزى لحين انتهاء وتصريح الدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.