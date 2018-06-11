مصدر: السعودية تبلغ أوبك بزيادة إنتاجها النفطى فى مايو مع بقائه دون الحصة المقررة

لندن رويترز

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين: إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم أبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأنها رفعت إنتاجها النفطى ليتجاوز بقليل العشرة ملايين برميل يوميا فى مايو، لكنه ما زال فى حدود الحصة المستهدفة التى تم الاتفاق عليها.

وظلت السعودية تخفض إنتاجها بأكثر من حصتها فى اتفاق خفض الإمدادات الذى تقوده أوبك.

وأعلنت المملكة أن إنتاجها بلغ 9.868 مليون برميل يوميا فى أبريل، مقارنة مع المستوى المستهدف فى اتفاق أوبك عند 10.058 مليون برميل يوميا.

وستعلن أوبك بيانات إنتاج مايو فى تقريرها الشهرى يوم الثلاثاء.