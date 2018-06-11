مصدر أمنى: كنيسة الأنبا مقار تحت الإنشاء ولا توجد خسائر بشرية

القليوبية-نيفين طه

قال مصدر أمنى بقوات الحماية المدنية بالقليوبية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحريق الهائل الذى شب فى كنيسة الأنبا مقار بمنطقة إبراهيم بك بشبرا الخيمة، سببه اشتعال النيران فى الأعمدة الخشبية التى يتم بها بناء الكنيسة بعد تسرب النار إليها من شقة سكنية، موضحا أن الكنيسة تحت الإنشاء ولا يوجد ثمة خسائر بشرية، وأن قوات الحماية المدنية سيطروا على الحريق.

وكان قد شب حريق بكنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة، والتهم الحريق مقر الكنيسة بالكامل .

كان قد تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وتم الدفع بـ 10 سيارات مطافى لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

جار تحرير محضر، والعرض على النيابة العامة، لتتولى التحقيق وحصر الخسائر.