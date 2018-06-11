مصدر أمنى عراقى: مقتل 2 وإصابة 10 آخرين فى هجوم غربى كركوك العراقية

(أ ش أ)

فاد مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين، بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين فى هجوم عقبه تفجير جنوب غربى محافظة كركوك.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) " إن مجموعة إرهابية هاجمت نقطة تفتيش تابعة للحشد العشائرى قرب قرية قرة تبة التابعة لناحية يايجى ٢٥ كم جنوب غربى كركوك" ، موضحا انه بعد ذلك انفجرت عبوة ناسفة استهدفت المسعفين ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة عشرة غالبيتهم من المدنيين.

وأضاف المصدر ، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة من الشرطة الاتحادية طوقت موقع الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى كركوك للعلاج.

يذكر أن محافظة كركوك الواقعة على بعد ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد، تعد من المناطق المستقرة أمنيا، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.