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مسئول بالشرطة الروسية: القوات تبذل قصارى جهدها لتأمين كأس العالم

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:03 م
مسئول بالشرطة الروسية: القوات تبذل قصارى جهدها لتأمين كأس العالم الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ش أ
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تعمل قوات الشرطة الروسية فوق طاقتها فى عدة مدن لتعزيز الأمن عند الملاعب التى تقام فيها نهائيات كأس العالم لكرة القدم التى تنطلق فى 14 من الشهر الجارى حتى 15 من يوليو القادم.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فلاديمير فورونتسوف ممثل نقابة الشرطة الإقليمية فى روسيا - والتى يبلغ عدد منتسبيها 17 ألف عضو – قوله، "الوضع خطير للغاية، قد يؤدى هذا إلى تبعات خطيرة".

ونشرت روسيا الآلاف من أفراد الشرطة فى 11 مدينة تستضيف مباريات البطولة للتعامل مع التدفق المحتمل لجماهير مشاغبة وتهديدات أمنية أخرى، وقال الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) إنه يثق فى الإجراءات الأمنية التى تتخذها السلطات الروسية.

 

 

 


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