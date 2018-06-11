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مزارعون فرنسيون يحاصرون مصافى نفطية بسبب واردات زيت النخيل

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:03 ص
مزارعون فرنسيون يحاصرون مصافى نفطية بسبب واردات زيت النخيل الشرطة الفرنسية - أرشيفية
(رويترز)
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بدأ مزارعون فرنسيون فى فرض حصار على مصافى نفطية ومستودعات وقود بسبب خطط شركة توتال استخدام زيت نخيل مستورد فى مصنع للوقود الحيوى مما أثار سخط المزارعين بسبب المنافسة غير العادلة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين (فينسا) لرويترز إن مستودع فاترى للوقود فى منطقة مارنى بشمال شرق فرنسا كان أول منشأة تُحاصر مساء الأحد بعد أن أقام نحو 100 مزارع حواجز بالجرارات وأكوام من الركام.

وقالت كريستيان لامبرت رئيسة اتحاد المزارعين فى مقابلة مع قناة فرانس انفو التلفزيونية إن ما لا يقل عن خمسة مواقع ستحاصر مساء الأحد على أن يصل مجمل عدد المواقع المحاصرة ابتداء من التاسعة من صباح الاثنين إلى 13 موقعا.

وقالت شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز والتى تدير خمس مصافى وتسعة مستودعات للبنزين فى فرنسا فى ساعة متأخرة من مساء الأحد إن المزارعين تجمعوا عند مستودعين وإنها اتخذت إجراءات بالتعاون مع السلطات للحد من الاضطرابات.

وحثت الزبائن على عدم التدافع على محطات البنزين مما قد يؤدى إلى إثارة تسابق على شرائه وحدوث نقص.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعطت إذنا لتوتال الشهر الماضى باستخدام زيت النخيل فى مصفاة لا ميد للوقود الحيوى فى جنوب فرنسا مما أثار غضب المزارعين الذين يقومون بزراعة محاصيل محلية ذات بذور زيتية والمدافعين عن البيئة الذين ينحون باللوم فى التصحر فى جنوب شرق آسيا على زراعة النخيل لاستخدام زيته.

ويقول المنظمون إن الحصار الذى من المقرر أن يستمر مبدئيا ثلاثة أيام يهدف إلى الضغط على الحكومة للحد من استخدام زيت النخيل فى لا ميد ولمعالجة شكاوى أخرى مثل استيراد اللحوم من أمريكا الجنوبية.

 


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