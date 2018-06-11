محافظة القاهرة تنتهى من أعمال تطوير ميدان سراى القبة التاريخى

كتب ــ ماجد تمراز

انتهت الشركة المنفذة لمشروع تطوير ميدان سراى القبة من أعمالها، بعدما أعادت الرونق إلى الميدان مرة أخرى كأحد أشهر وأجمل ميادين القاهرة، حيث يمتاز بإطلالة القصر الجمهورى بحدائق القبة عليه، بالإضافة إلى النافورة التراثية الشهيرة والتى تمت إعادة ترميمها واستعواض قطع الرخام الناقصة منها وإعادتها إلى سيرتها الأولى.

وقال اللواء محمد سالم رئيس حى حدائق القبة، إنه تم ترميم واستكمال الأرصفة والبلدورات، وإعادة طلاء أجسام الكبارى وزراعة أشجار ونخيل وإنشاء ممر مشاة للمواطنين، كما تم إجراء بعض التعديلات المرورية لتحديد أماكن انتظار سيارات السرفيس ومنع انتظارها فى الميدان نهائياً وتحديد ممشى خاص لركاب المترو الراغبين فى استخدام وسيلة مواصلات أخرى.

وأضاف رئيس حى حدائق القبة، لـ"اليوم السابع"، أن غرفة المتابعة الميدانية ترصد باستمرار المخالفات، والتى تشمل أعمال البناء المخالفة وتجاوزات الكافيهات والمقاهى، والمحلات والأكشاك المخالفة، ويتم التعامل معهم بشكل فورى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات بالحى.