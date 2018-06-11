video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تبدأ اليوم رفع حالة الطوارئ لمدة أسبوع استعدادا لعيد الفطر

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:44 م
محافظة القاهرة تبدأ اليوم رفع حالة الطوارئ لمدة أسبوع استعدادا لعيد الفطر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
إضافة تعليق

بدأت محافظة القاهرة، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر، بجميع أجهزة الأحياء والهيئات والمديريات الخدمية، اعتبارا من اليوم الإثنين، ولمدة أسبوع، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على توفير السلع الأساسية والخدمات، خلال أيام العيد.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، برفع إشغالات شوادر موائد الرحمن، وشوادر بيع السلع الرمضانية والفوانيس، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، حتى لا تعيق حركة المرور والمواطنين في الشوارع خلال العيد.

وأكد "عبد الحميد"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وتم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية كـمديريات " التموين، الصحة ، الطب البيطرى"، لمواجهة أى طوارىء على الفور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان أكبر جدارية بالعاصمة بطول 265 مترا

محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: "سهلوا إجراءات تقنين الأوضاع للراغبين"

نائب محافظ القاهرة يكلف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وملاحقة "الكارو"

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

عيد الفطر المبارك




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة