محافظة القاهرة تبدأ اليوم رفع حالة الطوارئ لمدة أسبوع استعدادا لعيد الفطر

بدأت محافظة القاهرة، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر، بجميع أجهزة الأحياء والهيئات والمديريات الخدمية، اعتبارا من اليوم الإثنين، ولمدة أسبوع، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على توفير السلع الأساسية والخدمات، خلال أيام العيد.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، برفع إشغالات شوادر موائد الرحمن، وشوادر بيع السلع الرمضانية والفوانيس، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، حتى لا تعيق حركة المرور والمواطنين في الشوارع خلال العيد.

وأكد "عبد الحميد"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وتم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية كـمديريات " التموين، الصحة ، الطب البيطرى"، لمواجهة أى طوارىء على الفور.