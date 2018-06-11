محافظة القاهرة تبحث عودة الأنشطة وفتح المحلات المغلقة بمنطقة البورصة

كتب ماجد تمراز

بدأت محافظة القاهرة فى التنسيق مع اتحاد الشاغلين الذى تم تشكيله لمنطقة البورصة، بالتواصل مع أصحاب المحلات المغلقة والتى تم إغلاقها لنشاطها المخالف بهذه المنطقة قبل تطويرها، لتغيير أنشطتهم إلى أنشطة ملائمة وجاذبة والمسموح بها لطبيعة المنطقة التراثية فى قلب القاهرة مثل المكتبات والبازارات والمعارض الفنية والتحف والجاليرى وخلافه، والتى تم تحويلها إلى متحف فنى مفتوح للرواد ذى طابع ثقافى فنى.

وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، فى تصريحات صحفية، إنه لا مانع من السماح بممارسة الأنشطة التى ستقدم بعض الخدمات لرواد المنطقة سواء من المصريين أو السائحين، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من حدث ثقافى فنى أسبوعيا خلال شهر رمضان بحضور عدد من الفنانين والذى ساهم فى عودة الروح إلى المنطقة.

وأوضح "الشيخ" أن أجهزة المحافظة وحى عابدين ستقدم كل المساعدات لتحقيق هذا التحول والتغيير دون الإضرار بمصالح أصحاب تلك الأنشطة مع تحقيق النفع لهم، ودون حدوث مشاكل بين المالك والمستأجر من الناحية القانونية حال التغيير، مشدداً على عدم السماح بإعادة نشاط المقاهى بالمنطقة مرة أخرى بعدما قاموا بتدمير المنطقة وانتشار الإشغالات.