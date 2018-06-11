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لافروف: ليس من مصلحة روسيا وأمريكا إلغاء معاهدة القضاء على الصواريخ

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:50 م
لافروف: ليس من مصلحة روسيا وأمريكا إلغاء معاهدة القضاء على الصواريخ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أستانة (أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم  الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بالابقاء على معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وأوضح لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة الأمن الجماعى فى كازاخستان، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه قد تمت الموافقة على هذه الوثيقة لكن من ناحية أخرى هناك قلق من جراء ظهور حالات تعرض بعض الدول للتهديد.

وأضاف لافروف أنه لا مصلحة لأحد، لا لروسيا ولا للولايات المتحدة فى إيقاف معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ولا حتى لدول العالم الأخرى، بما فى ذلك لدول منظمة الأمن الجماعى.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى تضم روسيا، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجكستان.  

 


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