كوريا الجنوبية تدير مكتبا قنصليا مؤقتا فى روسيا خلال كأس العالم

سول (أ ش أ)

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الاثنين، أن حكومة سول ستدير مكتبا قنصليا مؤقتا فى روسيا فى وقت لاحق من الشهر الجارى، لمساعدة زوار نهائيات كأس العالم من الكوريين الجنوبيين فى حالة الإرهاب أو الحوادث الأخرى.

وأوضح المسؤولون - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن المكتب القنصلى سيفتح فى 3 مواقع من المقرر أن تلعب كوريا الجنوبية مبارياتها فيها، وفى حالة صعودها إلى دور الـ16، من المتوقع أن يوسع المكتب القنصلى نطاق عمله.

وكانت حكومة سول قد اتخذت ذلك القرار خلال اجتماع لمكافحة الإرهاب حضره كبار المسؤولين من 9 وزارات ووكالات أمنية.

كما ناقش المسؤولون فى الاجتماع المخاطر الإرهابية خلال دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها فى إندونيسيا فى الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر، وقرروا وضع إجراءات لحماية الزوار الكوريين الجنوبيين فى حال وقوع حوادث إرهابية.