video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:27 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تدير مكتبا قنصليا مؤقتا فى روسيا خلال كأس العالم

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:46 م
كوريا الجنوبية تدير مكتبا قنصليا مؤقتا فى روسيا خلال كأس العالم رئيس كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الاثنين، أن حكومة سول ستدير مكتبا قنصليا مؤقتا فى روسيا فى وقت لاحق من الشهر الجارى، لمساعدة زوار نهائيات كأس العالم من الكوريين الجنوبيين فى حالة الإرهاب أو الحوادث الأخرى.

وأوضح المسؤولون - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن المكتب القنصلى سيفتح فى 3 مواقع من المقرر أن تلعب كوريا الجنوبية مبارياتها فيها، وفى حالة صعودها إلى دور الـ16، من المتوقع أن يوسع المكتب القنصلى نطاق عمله.

وكانت حكومة سول قد اتخذت ذلك القرار خلال اجتماع لمكافحة الإرهاب حضره كبار المسؤولين من 9 وزارات ووكالات أمنية.

كما ناقش المسؤولون فى الاجتماع المخاطر الإرهابية خلال دورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها فى إندونيسيا فى الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر، وقرروا وضع إجراءات لحماية الزوار الكوريين الجنوبيين فى حال وقوع حوادث إرهابية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية: تصرفات بيونج يانج فى الماضى ليست معيارا للحكم مستقبلا

ترامب ورئيس كوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا ملفات نزع السلاح النووى

كوريا الجنوبيه

روسيا

اخبار كوريا الجنوبيه

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة