كهرباء البحيرة: تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بنسبة 87 %

كتبت رحمة رمضان

اجتمع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس محمد عبد العليم سطوحى، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتى تغطى عدد من المحافظات تتضمن محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى العامرية - برج العرب ) وذلك للوقوف على مستوى أداء شبكة توزيع الكهرباء فى هذه المناطق وموقف التطوير بها ونسب الأعطال وسبل تحسين الخدمة حيث أن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تقدم خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات على مستوى الجمهورية وتبلغ مساحة نطاقها الجغرافي حوالى 177 الف كم2 ويمثل حوالي 17% من مساحة مصر.

واستعرض المهندس محمد عبد العليم سطوحى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تقريراً أشار فيه إلى إنجازات الشركة موضحاً الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة حيث تم تركيب وإحلال عدد 144 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة.

وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 3983 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة ، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 183,05 كم ، وكذلك 186,7 كم كابلات وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط لمجابهة تطور الأحمال.

وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بتركيب وإحلال عدد 15190 عامود جهد منخفض وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 1599 كم ، وكذلك 14,7 كم كابلات وجارى استكمال الباقى حيث مستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100%، بالإضافة إلى تركيب عدد 6 موزعات لتخفيف الأحمال على الموزعات القائمة ومجابهة تطور الأحمال .

وتصل التكلفة الإستثمارية للخطة الاستثمارية الطموحة الخاصة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء حوالى 1,6 مليار جنيه .

وحول الموقف التنفيذى لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية فقد تم إصدار أوامر تنفيذية لعدد 51 عملية بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى 61,9 مليون جنيه بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 67 كم ، وتم الإنتهاء من 37 عملية بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 87 % ، وباقى عدد 14 عملية جارى الانتهاء من تنفيذها.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء نحو ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ والتحقق من أن جميع عمليات الخطة الطموحة تتم وفقاً للمعايير الفنية الصحيحة للتأكد من وصول الخدمة في أفضل صورها أوضح سطوحى أنه تم إنشاء Whats App group يضم كافة السادة مسئولي التنفيذ بالشركة حيث يتم عرض ما تم إنجازه يومياً على (مدار الساعة) من أعمال مدعم بالصور ويتم المتابعة لحظياً وإبداء الملاحظات الفنية على ما تم تنفيذه ويتم التفاعل من قبل جميع الأعضاء وبث روح المنافسة بينهم ويتم التحفيز الفوري للكفاءات الفعالة.

وحول موقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار فقد تم تحرير عدد 7254 محضر سرقة تيار وما تم سداده 5222 محضر بإجمالى مبلغ 7,6 مليون جنيه.

وأكد المهندس أسامة خلال الاجتماع على توفير العدادات بكل الشركات، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة ،

كما أكد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها .

وشدد على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ.

كما شدد على ضرورة الإهتمام برفع إمكانيات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.