video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تجرى تدريبات عسكرية جنوب نابلس شمال الضفة

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:00 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تجرى تدريبات عسكرية جنوب نابلس شمال الضفة الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية فى أراضى خربة الطويل، التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال عضو لجنة مقاومة الاستيطان فى عقربا يوسف ديرية فى تصريحات صحفية اليوم، إن قوات الاحتلال تجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدافع فى خربة الطويل، وبين مساكن المواطنين.

وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت خياما ووضعت بيوتا متنقلة فى المنطقة، مؤكدا أن هذه التدريبات تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية التى لم تحصد بعد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تصادر "بسطات الباعة" فى القدس وتحرر مخالفات مالية

الاحتلال الإسرائيلى ينصب بوابات حديدية و"كونتنرات" على أراض جنوب بيت لحم

الاحتلال الاسرائيلى

نابلس

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة