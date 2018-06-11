قوات الاحتلال الإسرائيلى تجرى تدريبات عسكرية جنوب نابلس شمال الضفة

رام الله (أ ش أ)

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية فى أراضى خربة الطويل، التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال عضو لجنة مقاومة الاستيطان فى عقربا يوسف ديرية فى تصريحات صحفية اليوم، إن قوات الاحتلال تجرى تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية والمدافع فى خربة الطويل، وبين مساكن المواطنين.

وأضاف، أن قوات الاحتلال نصبت خياما ووضعت بيوتا متنقلة فى المنطقة، مؤكدا أن هذه التدريبات تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية التى لم تحصد بعد.