قمة سنغافورة تبدأ بلقاء شخصى بين ترامب وكيم والمترجمين فقط

واشنطن (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن القمة المرتقب انعقادها غدا فى سنغافورة، والتى ستجمع لأول مرة، قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ستبدأ بلقاء شخصى يجمع قادة البلدين، دونالد ترامب وكيم جونج أون، بحضور المترجمين فقط.

وجاء فى بيان للبيت الأبيض: "سيلتقى الرئيس دونالد ترامب بقائد كوريا الشمالية كيم جونغ أون، صباح الغد الساعة 3 صباحا بعد التحية الأولية، سيشارك الرئيس ترامب والرئيس كيم باجتماع وجهًا لوجه بحضور المترجمين فقط، يليه اجتماع موسع وغداء عمل".

وسيضم وفد الولايات المتحدة فى الاجتماع الثنائى الموسع غدا وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان جون كيلي، ومستشار الأمن القومى جون بولتون، وستشارك السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز والسفيرة سونغ كيم والمدير الأعلى لمجلس الأمن القومى لآسيا مات بوتينجر فى مأدبة غداء عمل.