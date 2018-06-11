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قائد عسكرى عراقى: مقتل انتحاريين من داعش تسللا إلى ناحية البغدادى بالأنبار

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:30 ص
قائد عسكرى عراقى: مقتل انتحاريين من داعش تسللا إلى ناحية البغدادى بالأنبار تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ )
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 أعلن قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقى اللواء نومان الزوبعى اليوم الاثنين، عن مقتل انتحاريين كانا قد تسللا إلى ناحية البغدادى فى محافظة الأنبار.

وقال الزوبعى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن القوات الأمنية تمكنت من قتل انتحاريين اثنين من تنظيم داعش بعد محاصرتها فى حى الشهداء التابعة لمدينة البغدادي، مضيفا أن الانتحاريين تسللا إلى المدينة وتم قتلهما بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة بشأن تسللهما.

وتسيطر القوات الأمنية والعشائر المساندة لها على مركز ناحية البغدادي، فيما تتعرض الناحية بين الحين والآخر لهجمات من قبل تنظيم "داعش" بواسطة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة وعجلات مفخخة والتى غالبا ما يتم التصدى لها من قبل تلك القوات.

 


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