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فيديو.. مقر انعقاد القمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:28 م
فيديو.. مقر انعقاد القمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية سنغافورة
كتب حسن مجدى
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تستعد سنغافورة لاستضافة قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالى كيم جونج أون، حول ترسانة بيونج يانج النووية، وعرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات حية بالفيديو لمقر انعقاد القمة بين الزعيمين.

ولفت الزعيم الكورى الشمالى الأنظار بالأمس بعد قيامه بجولة ليلية فى حديقة النبابات بخليج سنغافورة، خاصة وأنه معروف بندرة رحلاته الخارجية.

والقمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى مقررة صباح الثلاثاء فى فندق فخم فى سنغافورة، يعقبها اجتماع يضم فريقى الرئيسين ثم غداء عمل.

وأبدت واشنطن استعدادها لمنح كوريا الشمالية "ضمانات أمنية فريدة" فى مقابل الموافقة على نزع سلاحها النووى.          

 


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سناغفورة

ترامب

كوريا الشمالية

قمة




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