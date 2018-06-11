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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:02 م
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فيديو.. فرار الحوثيين من جبهات القتال بالحديدة وقوات الشرعية تغنم الأسلحة

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:37 م
فيديو.. فرار الحوثيين من جبهات القتال بالحديدة وقوات الشرعية تغنم الأسلحة المعدات العسكرية التى تركها الحوثيين وفروا هرباًَ
أيمن رمضان
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حققت المقاومة اليمنية المشتركة اليوم، الاثنين، انتصارات متتالية بمعركة الحديدة على ميليشيات الحوثى التابعة لإيران حيث غنمت أسلحة وعتادا، كما فرت العناصر الإجرامية تاركة جبهات القتال مخلفة عربات ومجنزرات وذخيرة كثيرة.

ووفق اللقطات الحصرية التى بثتها فضائية "سكاى نيوز"، عربية فقد نجحت القوات المشتركة، التى تشن عملية واسعة فى الساحل الغربى لتحرير المنطقة، فى السيطرة على مواقع تابعة لميليشيات الحوثى الإيرانية فى قرية أبو الحصم بمنطقة حرض.

واستولت على مخازن للسلاح تابعة للمليشيات، التى تكبدت فى الأسابيع الماضية هزائم وضربات قاصمة، وسط استمرار تقدم المقاومة، بدعم ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربى.

وبالتوازى مع تقدم القوات المشتركة، التى باتت على مشارف مدينة الحديدة الاستراتيجية، تشن مقاتلات التحالف العربى، بقيادة السعودية، غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الميليشيات.

واستهدفت غارات تجمعات وتعزيزات للحوثيين فى منطقة العرج بمديرية باجل، ومنطقة الجبانة مقر معسكر الدفاع الساحلى فى مديرية الحالى، موقعة قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية.


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