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فى مشهد بشع.. صياد يشوى "قرد" على النار فى غينيا الاستوائية

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:51 م
فى مشهد بشع.. صياد يشوى "قرد" على النار فى غينيا الاستوائية الصياد خلال شى القرد
كتب محمد تهامى زكى
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فى مشهد غاية فى الصعوبة، خالى من الإنسانية، التقط المصورة العالمية كريستينا ميترمير، أحد سكان جزيرة بيوكو التى تعتبر المنطقة الأغنى فى القارة السمراء، وهو يقوم بشواء أحد أكبر القرود النادرة على وجه الأرض والمهدد بالانقراض، تمهيدا لبيع لحومه المشوية.

وقال المصورة العالمية، إنها صورت هذا المشهد المشيب خلال زيارتها لجزيرة بيوكو فى غينيا الاستوائية، حيث يعد أكل لحوم الحيوانات البرية "لحوم الطرائد" من الأمور الشائعة فى هذه البلاد، وتناول هذه اللحوم يعتبر رمزا للمكانة.

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وقالت كريستنا، لقد تم إطلاق النار على هذا الحيوان من قبل صياد وكان يتم تحميصه بشعلة ليتم بيع لحومها فى السوق، كان من المروع بالنسبة لى أن أشاهد كيف تم غزل فروها اللامع مرة واحدة وتقطعت أطرافه وكيف أصبح هذا الحيوان الرائع مرة واحدة فقط قطعة أخرى من اللحم.

وأوضحت كريستينا، عرفت غينيا الاستوائية بأنها الدولة الأغنى فى القارة السمراء، ربحت الكثير من المال فى العقود الأخيرة من استغلال النفط، ومن المأمول أن تصبح المتنزهات الموجودة اليوم على الورق ملاذًا لهذه المخلوقات المدهشة.


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