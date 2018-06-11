فوربس: إنتاجية العمل بالشرق الأوسط ستتراجع مع مشاهدة 92% من الموظفين للمباريات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، إن إنتاجية الموظفين فى الشرق الأوسط ستتراجع خلال كأس العالم مع عزم 92% منهم مشاهدة البطولة التى ستنطلق فى روسيا يوم الجمعة المقبل.

وتقول المجلة إنه لا شىء يمكن أن يبعد عشاق كرة القدم عن الملاعب فى الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو عندما تبدأ مباريات 32 فريق من أجل الحصول على الكأس.

ووفقا لمسح جديد أجراه موقع "جلف تالنت"، وهو بوابة توظيف على الإنترنت فى الشرق الأوسطن فإن من المتوقع أن يشهد أصحاب العمل فى المنطقة انخفاضا كبير فى الإنتاجية بسبب كأس العالم، فتوقعات الجماهير كبيرة بشكل خاص فى الشرق الأوسط مع تأهل أربع منتخبات عربية فى البطولة وهى مصر وتونس والمغرب والسعودية، وهى أول مرة تحدث فى البطولة الأهم فى كرة القدم.

كما يتطلع مشجعو كرة القدم فى المنطقة لرؤية نجم مصر وليفربول محمد صلاح وهو يلعب فى البطولة.

ووفقا لاستطلاع جلف تالنت، فإن 92% من الموظفين فى المنطقة يخططون لمشاهدة بعض المباريات على الأقل، وبما أن أغلب المباريات ستكون فى أوقات العمل فى الشرق الأوسط بين الثانية ظهرا والواحدة صباحا، فإنهم يخططون للمشاهدة من خلال البث المباشر على الهواتف الذكية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 33% من المشاركين فيه، والبالغ عددهم 8 آلاف من المنطقة، يقولون إنهم يخططون للمشاهدة فى العمل بإذن، بينما قال 28% إنهم سيغادرون عملهم مبكرا، وقال 26% إنهم سيشاهدون البث المباشر سرا فى العمل، بينما قال 12% إنهم سيحصلون على عطلة خلال هذا اليوم، وأشار 1% إلى أنهم سيبلغون بإجازة مرضية فى هذا اليوم!.

وهناك حماس كبير بين المسئولين التنفيذيين ومديرى الشركات، فوجد الاستطلاع أن 32% من المديرين التنفيذيين سيشاهدون المباريات خلال ساعات العمل، مقارنةبـ 28% من لموظفين العاديين قالوا الأمر نفسه.