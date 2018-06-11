فلسطين: تحويل إسرائيل القدس لثكنة عسكرية تأكيد جديد أنها فلسطينية بإمتياز

رام الله (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها العقابية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك بحجج وذرائع مختلفة، كما تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى واتفاقيات جنيف من عمليات إعدام ميدانية فى الضفة والقطاع، ونصب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية لتحويلها إلى سجون حقيقية وغيرها.

وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الاثنين، "إنه فى الوقت الذى اعتادت فيه سلطات الاحتلال استغلال مناسباتها الدينية لتصعيد عدوانها على شعبنا وأرضه وممتلكاته العامةً، وعلى القدس المحتلة بمواطنيها ومنازلها وأرضها ومقدساتها خاصة، فى ذات الوقت ها هى الحكومة الإسرائيلية تحول القدس إلى ثكنة عسكرية وكأنها تعيد احتلالها من جديد ساعات قليلة قبل ليلة القدر، حيث حشدت المزيد من قواتها وشددت إجراءاتها وقيودها على حركة المواطنين والتجار داخل المدينة المقدسة".

وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أعلنت أنها ستغلق حاجز قلنديا وحاجز بيت لحم أمام حركة السيارات، متبجحة بأن هدفها من هذه الإجراءات العقابية "تسهيل عبور المواطنين إلى القدس" فى محاولة لتضليل العالم والمجتمع الدولى وإضفاء شيء من الشرعية على تنكيلها بالمواطنين وعرقلة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر.

وأدان البيان سياسة وإجراءات الاحتلال التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ حرية العبادة وحرية الوصول إلى أماكن العبادة، ورأت فى هذه الإجراءات خير دليلٍ على همجية الاحتلال وزيف مقولاته حول حرية العبادة فى القدس، مشيرا إلى أنها دليل جديد أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية عربية بامتياز، وستبقى بالرغم من الحرب التى تواجهها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.