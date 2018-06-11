غرفة شركات السياحة: فنادق الإسكندرية كاملة العدد فى عيد الفطر

كتبت ميرفت رشاد

قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن المحافظة ستكون كاملة العدد خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على أن نسب الإشغالات ستصل لـ100% خاصة أن حجوزات الفنادق بمختلف درجاتها بداية من 5 نجوم وحتى 3 نجوم خلال أيام العيد كاملة العدد من الآن.

وأضاف "المانسترلى"، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن النسبة الكبيرة من الوافدين إلى الإسكندرية هم من السياحة الداخلية خاصة من محافظات القاهرة والدلتا، نظرا لقرب المسافة ومحدودية الإجازة التى تصل إلى 3 أيام، وأيضا عقب العيد سيبدأ موسم المصايف فى الإسكندرية خاصة بعد انتهاء الموسم الدراسى باستثناء الثانوية العامة.

وأشاد رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بجهود محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان واللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ بالإسكندرية فى تجميل وتطوير كورنيش البحر والمزارات السياحية استقبالا للسائحين خلال أيام عيد الفطر المبارك والمصطافين بشكل عام، مؤكدًا على أن رسوم دخول الشواطئ كما هى لم يتم زيادتها ولكن تم رفع جودة الخدمات المقدمة وزيادة عدد الكافيهات بالشواطئ لاستقبال الزوار.

وأشار المانسترلى، إلى جهود المحافظة فى تطوير الترام الذى يعد معلما أساسيا من معالم الإسكندرية من خلال إضافة 70 عربة جديدة لترام مستوردة من الصين ستدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالى.