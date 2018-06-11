غرفة التجارة الأمريكية فى سنغافورة تعرب عن دعمها لقمة ترامب وكيم

سنغافورة (أ ش أ)

أعربت غرفة التجارة الأمريكية فى سنغافورة اليوم الاثنين، عن دعمها للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون غدًا الثلاثاء.

وقالت غرفة التجارة الأمريكية فى سنغافورة - حسبما ذكرت صحيفة بيزنس تايمز السنغافورية عبر موقعها الإلكترونى، إن القمة من شأنها أن تعزز " الروابط القوية للغاية بين الولايات المتحدة وسنغافورة ".

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وكيم غدًا فى فندق "كابيلا" فى جزيرة سنتوسا بسنغافورة، لمناقشة قضايا السلام ونزع السلاح النووى فى أول اجتماع على الإطلاق بين زعيم كورى شمالى ورئيس حالى.

ومن جانبه أشاد رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى سنغافورة دوايت هاتشينز بالتزام حكومة سنغافورة بسيادة القانون والبنية التحتية ذات المستوى العالمى، فضلا عن البيئة السلمية والآمنة، معربًا عن تشجيع غرفة التجارة لتلك المساعى بين الحكومتين، فالأمن الإقليمى يسير جنبا إلى جنب مع الأمن الاقتصادى.

وكان ترامب قد أعرب عن امتنانه - خلال اجتماعه فى وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج - لدور بلاده فى استضافة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.