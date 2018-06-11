عبد العال للنواب: سأسأل عن أسباب سحب ترخيص فيلم كارما

كتب : نورا فخرى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لنواب البرلمان إنه سيسأل عن أسباب ودوافع سحب هيئة الرقابة على المصنفات، الترخيص الخاص بفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، تعقيبًا على انتقادت عدد من النواب لسحب الترخيص لفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، من دور العرض وذلك قبل يوم من الاحتفال بالعرض الخاص غدًا، وطرحه رسمياً فى السينمات يوم الخميس المقبل للمنافسة فى موسم عيد الفطر، معتبرين أن ذلك ضد حرية الرأى والتعبير.

وقال رئيس مجلس النواب، "إننا فى دولة مؤسسات، والقرار الصادر عن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بمنع أى منتج فنى يفتح الباب للمتضرر اللجوء إلى القضاء، فهناك تظلم وطريق قضائى".

وأضاف عبد العال، موجهًا حديثة للنواب المعترضين على سحب ترخيص الفيلم: " نتفهم وجهة نظركم، وأتعهد بأن أسأل عن دوافع المنع، لكننا أيضا دولة مؤسسات، ولا يمكننى الحديث عن شيء دون أن أعرف أسباب المنع ودراسته، وسوف أسأل عنها، وإن شاء الله نصل لحل هذه المشكلة، لاسيما وأن الموضوع مفتوح للتظلم".