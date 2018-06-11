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عاهل الأردن يبحث فى مكة مع نائب رئيس الإمارات العلاقات الثنائية

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:00 ص
عاهل الأردن يبحث فى مكة مع نائب رئيس الإمارات العلاقات الثنائية الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
عمان -أ ش أ/
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بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، فى مكة المكرمة مساء الأحد، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العلاقات التاريخية الراسخة التى تربط البلدين، والتطورات الراهنة فى المنطقة.

وبحسب الديوان الملكى الهاشمي، تم التأكيد، خلال اللقاء الذى حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردني، على عمق العلاقات الأردنية الإماراتية، والحرص على توطيدها فى المجالات كافة، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء مجمل القضايا والتحديات الإقليمية، وبما يسهم فى خدمة قضايا الأمة العربية.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن تقديره لدولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل للأردن، ولمساهمتها فى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية.

ويشارك العاهل الأردنى فى اجتماع دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يضم السعودية والأردن والكويت والإمارات، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يمر بها.

 


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