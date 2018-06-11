video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

عامل لحام يذبح زوجته فى حلوان بسبب مشادة حول شراء كحك العيد

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:53 م
عامل لحام يذبح زوجته فى حلوان بسبب مشادة حول شراء كحك العيد مدير أمن القاهرة
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
شهدت مدينة حلوان جريمة قتل بشعة، حيث تجرد عامل من كل المشاعر الإنسانية وذبح زوجته بعد مشادة بينهما على كحك العيد.
 
وكان بلاغ قد ورد للعميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها فى منطقة عرب غنيم.
 
وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "صفاء.ت" 40 سنة عاملة نظافة، وتبين أن الجثة مذبوحة ومسجاة على الأرض.
 
وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعى "ماهر.م" 48 سنة عامل لحام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد مشادة وقعت فيما بينهما على شراء كحك العيد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جريمة بشعة تهز حلوان فى رمضان.. العثور على جثة طبيب مكبلة الأيدى والأرجل

حلوان

اخبار حلوان

اخبار مصر

اخبار الحوادث

قتل




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة