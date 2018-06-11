عامل لحام يذبح زوجته فى حلوان بسبب مشادة حول شراء كحك العيد

كتب على عبد الرحمن

شهدت مدينة حلوان جريمة قتل بشعة، حيث تجرد عامل من كل المشاعر الإنسانية وذبح زوجته بعد مشادة بينهما على كحك العيد.

وكان بلاغ قد ورد للعميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها فى منطقة عرب غنيم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "صفاء.ت" 40 سنة عاملة نظافة، وتبين أن الجثة مذبوحة ومسجاة على الأرض.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعى "ماهر.م" 48 سنة عامل لحام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد مشادة وقعت فيما بينهما على شراء كحك العيد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.