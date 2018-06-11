ضبط 5398 هاربا وتحصيل 247 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية، وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 8 هاربين من جناية، منهم هارب من مؤبد فى قضية قتل، و1915 هاربا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى، و340 محكوم علية فى المستأنف، وضبط 3040 هاربا من أحكام فى غرامة، و95 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5398، وتحصيل 247 ألفا و22 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.