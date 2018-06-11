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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:24 م
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ضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء و113 قضية مخالفة شروط التعاقد بالمحافظات

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:21 م
ضبط 13 ألف قضية سرقة كهرباء و113 قضية مخالفة شروط التعاقد بالمحافظات سرقة كهرباء-أرشيفية
دينا الحسيني
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وجه قطاع الأمن العام عده حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات ولضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.

 

وفى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم ضبط 13159 قضية متنوعة و 2076 القاهرة - 2349 الجيزة – 1025 القليوبية - 1027 الإسكندرية - 641 البحيرة - 161 مطروح - 257 الغربية - 240 المنوفية- 232 كفر الشيخ - 399 الدقهلية– 304 الشرقية - 77 دمياط - 87 بورسعيد - 120 الإسماعيلية - 90 السويس - 22 جنوب سيناء - 500 المنيا - 965 بنى سويف- 1060 الفيوم - 550 أسيوط - 318 سوهاج – 219 أسوان – 211 قنا – 117 الأقصر – 112 البحر الأحمر) وذلك على النحو التالى ( 13046 ) قضية سرقة تيار كهربا ئى ( 113 ) قضية مخالفة شروط التعاقد .

 

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم ضبط (9507 ) حالة ( 1200 القاهرة – 1372 الجيزة – 500 القليوبية - 932 الإسكندرية - 650 البحيرة – 212 مطروح – 215 الغربية - 163 المنوفية- 129كفر الشيخ - 211 الدقهلية– 147 الشرقية - 33 دمياط – 41 بورسعيد - 36 الإسماعيلية - 37 السويس - 12 جنوب سيناء - 611 المنيا – 922 بنى سويف- 1182 الفيوم -190 أسيوط - 269 سوهاج – 184 أسوان – 177 قنا – 47 الأقصر- 26 البحر الأحمر) وذلك على النحو التالى :(9495) غرامة سرقة تيار كهربائى –و (12) مخالفة شروط التعاقد .

 

و فى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ (827) حكم حبس جزئى، كما تم القيام بحملة مكبرة بالإشتراك مع الجهات المختصة إستهدفت منطقة إمبابة ، وأسفرت عن ضبط (108) حالة سرقة تيار كهربائى ( 86 تجارى , 22 مساكن ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.


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الامن العام

شرطه الكهرباء

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حملات امنيه

وزاره الداخليه

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