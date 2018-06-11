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الإثنين، 11 يونيو 2018 05:30 م
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ضبط مصنع غير مرخص ينتج مستحضرات تجميل وزيوت نباتية بمواد محظورة بالمنصورة

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:14 م
ضبط مصنع غير مرخص ينتج مستحضرات تجميل وزيوت نباتية بمواد محظورة بالمنصورة المصنع المضبوط
الدقهلية شريف الديب
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تمكنت حملة مكبرة من حى غرب المنصورة، برئاسة اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة، وبإشراف عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى من ضبط مصنع لتصنيع الزيوت النباتية ومستحضرات التجميل، يدار بدون ترخيص، ما يعد مخالفة للقرار رقم 453 لسنة 1954 والقرار رقم 359 لسنة 1956لإدارة منشأة تجارية ومصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص ومخالف للاشتراطات الصحية للقانون 10 لسنة 1966 .

و كشفت الحملة أن المكان يمثل خطر داهم على الصحة العامة لاستخدام مواد محظورة، وقد تم تحرير محضر بالوقعة بمباحث التموين للعرض على النيابة العامة، وأخذ عينات من المنتجات لإثبات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشأة.

وقد شملت الحملة التفتيش على رخص المحلات، والإشغالات، والتنمية الاقتصادية، البيئة بحى غرب المنصورة بالتعاون مع الأمن الصناعى وإدارة التموين والإدارة الصحية ومباحث التموين.


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