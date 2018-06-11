ضبط مديرى مخبزين لتصرفهما فى 23 طن دقيق مدعم فى بنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، من ضبط مديرى مخبزين لتصرفها فى 23 طن حصة الدقيق بالسوق السوداء بمركزى ببا وببنى سويف.

وضبطت الحملة التى قادها المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين من ضد "رجب.م.أ" 72 سنة، مقيم بندر ببا مدير مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق كمية 13 طناً و800 وكيلو دقيق بلدى مدعم.

وتم ضبط "عبد الحسيب.م.ع" 32 سنة، مقيم بندر بنى سويف مدير مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق كمية 8 طن و850 كيلو دقيق بلدى.

تم تحرير المحاضر أرقام 6737 ج قسم بنى سويف، 10418 ج مركز ببا وتولت النيابة التحقيق.